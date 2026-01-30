浴室乾燥であと少し干す場所が足りない、浴室に物干し竿はなくてそもそも干せない…。今回はそんな悩みを解決する、ダイソーのアイディア洗濯グッズをご紹介します。なんとシャワーフックに設置するだけで、ちょっとした物干しスペースを後付できるというもの。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャワーフック用物干しハンガー（ツイン）価格：￥110（税込）サイズ