楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を1月29日午前10時から2月13日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、クーポンの併用で最大30％を割り引く。対象施設は、マンダリンオリエンタル東京、ホテルアラマンダ東京、ザ・キャピトルホテル東急、ホテル椿山荘東京、セルリアンタワー東急ホテル、帝国ホテル大阪、センタラグランドホテル大阪など、全国に設定さ