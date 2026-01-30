ダイソーで見つけた耐熱ガラスボウルが、お手頃なのに優秀で驚きました！一品料理を準備から電子レンジ調理まで、これ1つで余裕の大きなサイズ。しかも、ニトリで似たようなサイズの商品を見ると、価格が1000円近く…。ダイソーの商品は、なんと300円で買えちゃいます！家事がラクになるのでおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱ガラスボウル（23.6cm、2.4L）価格：￥330（税込）容量（約）：2.4L販売シ