俳優の高橋英樹が28日に自身のアメブロを更新。品数豊富な朝食を公開するとともに、手の術後の経過についてもつづった。この日、高橋は「色々種類の朝ごはん」というタイトルでブログを更新し「今朝は玉子やき ポテトサラダ」「デカ盛り野菜サラダ 海草酢の物 とろろ汁もあります」など、食卓に並んだ豪華な朝食の写真を複数枚公開した。続けて「食事指導を参考にしていますが」と明かしつつ「朝ごはんは、、、これでもいいよね！