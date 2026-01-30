人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。次男の歯の変色について、歯科医院で受けた診断結果を報告した。この日、桃は「数週間前から気になっていたこと」と切り出し、次男について「前歯の片側だけ、ちょっとだけ灰色に見えるのです」と写真とともに報告。最近ぶつけた記憶はないとしつつ、約3か月前に怪我をしていたことに触れ「じわじわ来てるのかな…と