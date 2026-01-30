女優で声優の戸田恵子が29日に自身のアメブロを更新。22日に死去した将棋の元名人、加藤一二三さんの葬儀に参列したことを報告した。この日、戸田は「加藤一二三さんのご葬儀に参列させて頂きました」と切り出し、会場となった聖イグナチオ教会について「初めて入った」「とても美しく立派な教会でした」と説明。続けて、司祭の言葉に「『ひふみんの愛称で親しまれた〜』とお話しが始まり、私はもうこの最初の『ひふみん』と聴いた