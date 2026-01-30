2025年12月、石川県七尾市のスーパーマーケットの駐車場で従業員の60代男性が刃物で切り付けられた事件で、30日、近所に住む58歳の男が強盗傷害の疑いで逮捕されました。事件は2025年12月25日の午後9時40分ごろ、石川県七尾市国分町にあるスーパーマーケットの駐車場で発生し、従業員の60代男性が刃物で腕や太ももを切り付けられました。警察は、被害を受けた男性の話や防犯カメラの映像などをもとに、逃げた犯人の行方を捜査し、3