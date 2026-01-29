日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルが2025年に同チャンネル独占日本初放送および日本初放送したドラマ（新シーズンも含む）を対象に、アンケート投票「ミステリーチャンネルアワード2025」を実施。最も面白かった、おすすめしたいと思った作品を選ぶ作品賞をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選ぶベストアクター、ベストアクトレスのランキングが発表された。