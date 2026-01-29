先日、シーズン3への更新が決定した『NCIS：オリジンズ』。しかし、次シーズンに向けて喜ばしいニュースばかりではない。番組の基盤を築いた体制に、大きな変化が訪れようとしている。共同ショーランナーの一人であるジーナ・ルチータ・モンレアルが、新たなプロジェクトに専念するため、現在放送中のシーズンをもって番組を去ることが明らかになった。