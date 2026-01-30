将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指されているが、ハプニングで午後の対局再開が２０分遅延することが決まった。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑む対局は午前１０時にスタート。先手・西山が３１手目に▲４五銀として、後手・福間が１４分間考慮したところで正午