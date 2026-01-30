巨人の合同自主トレ最終日が３０日、キャンプ地の宮崎で行われた。丸佳浩外野手はグラウンドでウォーミングアップやキャッチボール、ノックなどを終えると室内の木の花ドームへ。ティー打撃やフリー打撃でバットを振り続け、空いている時間もフォームの確認を入念に行った。フリー打撃後もティー打撃を行い、打撃練習だけで約２時間。プロ１９年目も練習の鬼の一端をのぞかせていた。