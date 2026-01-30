俳優谷原章介が３０日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演し、プロ野球・広島の羽月隆太郎容疑者が違法薬物使用の疑いで逮捕されたことについてコメントした。カープファンの谷原は「広島カープの球場で７回の応援の時に、オーロラビジョンでもう５年以上にわたってずっと応援させていただいてるんですよ。そんな中からこういう選手が出てしまったと。まだ容疑者の段階で確定してるわけではないんですけれども。こういった疑