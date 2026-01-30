アルピニスト・野口健氏（52）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「このアカウントは偽物です」と、フェイスブックで偽アカウントが出ていると注意喚起した。「注意喚起！！野口健のFacebookにて、偽アカウントが出ております」と報告。そして「理由は不明ですが、数日前に公式アカウントが凍結されてしまい、異議申し立てを行っておりますが、いまだに復活できておりません！！」と投稿した。続けて「現在、野口健