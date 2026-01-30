フクロウのくちばしの中に男性の頭部が収められた彫刻。墓に埋葬された人物を表現していると考えられる/ Luis Gerardo Peña Torres INAH（CNN）メキシコ南部オアハカ州で、精巧な彫刻が施されたサポテカ文明の1400年前の墓が見つかった。「過去10年で最も重要な考古学的発見」と形容されている。メキシコ国立人類学歴史研究所（INAH）によると、オアハカ州サン・パブロ・ウイツォにあるこの墓は紀元600年ごろ、サポテカ文明の