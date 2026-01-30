熊本市産の農産物PRに取り組んでいる熊本市農水局の若手グループが、熊本市産の温州ミカンと焼き海苔を、産婦人科の福田病院に贈りました。温州ミカンと海苔は、風邪予防に役立つビタミンCや、赤ちゃんの健やかな成長に欠かせない葉酸など、特に妊産婦が必要とする栄養を多く含んでいるということで、贈られた農産物は病院食として提供されるほか、外来患者にも配られます。