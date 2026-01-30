セイコーウオッチは、＜セイコー ルキア＞「Happy Collection」の新作として、英国を発祥とするリバティプリントを採用した数量限定の2モデルを発表した。英国リバティ社の生地とリバティプリントを用いた付け替え用ファブリックストラップを同梱し、時計本体と組み合わせて楽しめる。＜セイコー ルキア＞Happy Collection Made With Liberty Fabric Limited Edition付け替え用ストラップの柄は、ルキアのデザイナーとリバティジャ