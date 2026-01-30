「ロッテリア、54年の歴史に幕」「国内全店を閉店」「ゼッテリアへ転換」といった報道があって、驚きや悲しみの声にあふれる2026年1月の終わりですが、実は、筆者は3年前からこの動きを"予知"していました。「すき家」でおなじみの「ゼンショーホールディングス」がロッテリアを買収すると発表されたのが2023年2月16日。既存のロッテリアを改装した「ゼッテリア 田町芝浦店」が同年9月20日にオープンして、これがゼッテリアの第1号