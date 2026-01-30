ＷＢＣ出場を希望していたドジャースのミゲル・ロハス内野手（３６）がベネズエラ代表から外れた。ロハスはインスタグラムで「とても悲しい。国を代表してユニホームを着られないのは残念なことだ。今回は年齢は単なる数字ではなかった」と綴り、米メディア「アスレチック」のファビアン・アルダヤ氏によると「ロハスは年齢に関連した保険適用の問題により、２０２６年の国際大会には参加しない」と伝えた。ロハスは今季限りで