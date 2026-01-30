【モデルプレス＝2026/01/30】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月29日、自身のInstagramを更新。娘が喜ぶ家でのショットを公開し、話題となっている。【写真】42歳元なでしこ「広い庭羨ましい」巨大滑り台など新しい子供用遊具披露◆丸山桂里奈、新しい子供用遊具を披露丸山は「遊具が新たに追加されました」とつづり、写真を投稿。広い庭に置かれた、子供用の滑り台や、ブランコとつり輪とバスケットゴー