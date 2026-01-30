ラーメンチェーン「幸楽苑」は、2026年2月2日（月）〜2月4日（水）の3日間限定で、対象のメニューがワンコインで食べられる「郡山ブラックフェア」を開催する。対象となるのは「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2種類。【写真】チャーシュー4枚入り「郡山ブラック」はこちら「郡山ブラック」は郡山市のご当地らーめん。濃口醬油やたまり醤油などを使用した、漆黒のスープが目を引く醬油ラーメ