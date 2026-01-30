メ～テレ（名古屋テレビ） 2月1日から始まる沖縄での春季キャンプに向かうため、中日ドラゴンズの選手らが名鉄のドラゴンズ応援電車に乗車しました。 中日ドラゴンズが名鉄とコラボした電車「DOALA TRAIN」(ドアラトレイン)に乗車したのは、岡林勇希選手や根尾昂投手ら約50人です。 2月1日から沖縄で始まる春季キャンプに向かうため、選手らは寒さ厳しい金山駅のホームから、決意に満ちた表情で中部国際空港に