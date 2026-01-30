日清食品冷凍は、新商品7品とリニューアル品6品を3月1日に発売する。近年では長引く酷暑により、家庭で調理をしたくないという人が増えている。そこで、今回の新商品では「夏のつゆだく麺」として、出汁を使った和風パスタやまぜそばといった、つゆと相性の良い商品などを投入し、冷凍麺のさらなる普及拡大につなげる。また、「日清の関西風お好み焼」の「完全メシ」も投入するほか、人気の「日清中華 辣椒(ラージャオ)担々麺」は