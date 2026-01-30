今年は午年ということで、馬にまつわる場所に注目が集まり、縁起もよさそう。そこで、とっておきの馬情報を集めてみました。見て、触れて、授かって、運気アップ。リアル馬や、ゆるキャラなど馬づくしのイベントへ！第7回 ホースメッセ TOKYO 2026乗馬や馬術に関する情報発信も豊富なホースメッセ。実演も見られる。©UMA LIFE2年に一度行われる馬の祭典「ホースメッセ」が、午年にカムバック。馬と人が共生できる社会を目指す