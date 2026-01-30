ジムニー ノマドの新色ボディカラー「グラナイトグレーメタリック」 ジムニー ノマドが一部仕様変更でさらに魅力的に！ ジムニー初の5ドアを採用した「ノマド」は、本格的な悪路走破性を持つコンパクトクロカン4×4がコンセプト。リアドアの採用やホイールベースの延長などにより、後席の居住性や快適性の向上を実現した4人乗りモデルだ。ジムニー ノマドのトピックを振り返る