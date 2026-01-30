【新華社ハルビン1月30日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で28日、氷彫刻師が植物由来の色素で赤やオレンジ色に着色された氷塊を使って作品を作り、来場者の目を楽しませた。氷塊はハルビン氷雪大世界と東北林業大学、ハルビン師範大学が共同で開発した。木粉や樹木の葉、草花などから色素を分離し、特殊な技術的処理を施して冷凍加工すると、鮮やかな色彩の氷塊となる。氷塊は色持ちが良