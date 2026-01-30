ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）が、ピースをする娘の姿を公開した。【映像】矢沢洋子、父・矢沢永吉と孫が遊ぶ貴重な姿＆家族ショット2017年、元「ギターウルフ」のU.Gと結婚し、5歳と3歳の女の子を育てている洋子。Instagramでは、次女の七五三での家族ショットや、父の巨大看板の前でポーズを決める娘たちの姿など、家族との日常を発信してきた。