俳優の石田ゆり子（56）が、お気に入りの服を着た無邪気な写真を公開し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子、激変した姿＆ファン驚きの近影2025年6月16日に更新したInstagramで、「そんじょそこらの男子より短い気がします。これだけ短くなると着る服も少し変わってきますね。むしろ、ボーイッシュになった分ちょっと甘さのある服を着たくなります」と、激変した姿を公開していた石田。「一瞬誰だか分かりませんでし