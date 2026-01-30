俳優・木南晴夏（40）の家族とライブを楽しむ姿に反響が寄せられている。【映像】木南晴夏「お母さんあるある」親近感あふれる朝食プレート2018年、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告した木南は、2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を公表していた。翌年1月20日に更新したInstagramでは、残りもので作ったというワンプレート朝ごはんを披露。「親近感あるし、こういう朝ごはんが一番落ち着く」「お母さんあるある！