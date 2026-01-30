ジャマイカの宿泊施設で日本人の女性に性的暴行を加えた疑いで、自称レゲエダンサーの男が逮捕されました。自称レゲエダンサーの手塚健太容疑者（36）は2025年6月、イベント出演のために訪れていたジャマイカの宿泊施設で日本人女性（20）に性的暴行を加えた疑いがもたれています。手塚容疑者と女性はダンスのインストラクターと生徒の関係で、女性が眠っていた際に犯行に及んだということです。女性の母親が「ジャマイカで娘が性