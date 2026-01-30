バドミントンの田口真彩選手が29日、日本代表の内定を辞退したことが所属のACT SAIKYOから発表されました。20歳の成人式を迎えた田口選手はパリ五輪銅メダリストの渡辺勇大選手とペアを組み、12月に行われた全日本総合バドミントン選手権大会で初めて頂点に立ちました。同じ所属の宮崎友花選手と水津愛美選手らと共に日本代表選手に選出されましたが、田口選手は辞退。その理由に「膝のケアおよび強化を最優先事項」と説明があり、