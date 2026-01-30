若く見せようとしたつもりなのに、なぜか年齢以上に老けて見えてしまう…。ヘアメイクの第一線で30年、2万人以上に「抗わず、自然体で整える」大人のメイクを提案してきたYUTA.さんはそんな悲しい事例を多く目にしてきたそうです。ではどこが原因でそうなったのかというと…。 今回は若く見せるメイクのコツについてお伝えします【写真】向かって左が＜老け見え＞の目もとのメイク、対して右が＜若見え＞の目もとのメイクで…* * *