2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』。見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマだ。NHKは1月30日、新たな出演者を発表した。養成所の同窓生、玉田多江役を生田絵梨花さんが演じる。生田さんは朝ドラ初出演。【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上さん演じる