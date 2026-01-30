三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。今年、合併20周年を迎えた津市。過去に2度の優勝経験を誇り、今年はチームワークの良さを武器に、メダル獲得を目指します。太田安治監督は「チームワークが本当に良い。津市はいつも雰囲気がいい。今年もチームワーク良く、一人一人が頑張れば、良い結果につながり、メダルを狙えると思っています。今年は目立った選手はい