現実の量子コンピューターも、SF映画に登場するスーパーエージェントのように未来を予知できるのだろうか。中国科学院物理研究所が北京大学などと共同で結成した研究チームが、超伝導チップ「荘子2．0」を用いた実験を通じて、量子系における予熱化段階とその制御可能な法則を発見したことにより、高度に複雑な量子世界のさらなる理解と制御につながる見込みであることが1月29日、分かった。新華網が伝えた。量子系は進化の過程で