三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。県内で最も面積が小さい町・朝日町。去年の大会では町の部で7位に入賞し、今年はチーム一丸となって町の部優勝を目指します。亀田優人監督は「今年は小学生がすごく勢いのあるチームだと思っている。その勢いのままゴールできれば」と期待を込めます。監督が今大会のキーマンに挙げるのが、1区と2区を走る2人の“小学生ラ