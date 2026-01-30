車名は「700馬力超え」に由来!? 超ハイパフォーマンスな愛車とは音楽プロデューサーの小室哲哉さんが、1月22日に更新された「アストンマーティン銀座」の公式Instagramに登場。アストンマーティン「DBX707」の運転席に乗り込み、ハンドルを握っている画像がアップされました。2025年11月1日にアストンマーティン銀座の公式アンバサダーに就任している小室さん。【動画】超カッコいい！ これが「小室哲哉」の「“超高級”スポー