J1アビスパは創設30周年を迎えた昨年、数多くのOBが本拠地のベスト電器スタジアム（福岡市）に駆けつけた。10月4日のOB戦に出場した岡本英也さん（38）もその一人。2009〜11年にJ1・J2通算100試合に出場し、16得点したストライカーは「サッカー人生の中でも濃い3年間だった」と振り返る。昨年10月、30周年記念OB戦の前夜祭に出席した岡本さんG大阪の育成組織からトップチームに昇格した岡本さんは、08年にJ1でデビューするも3