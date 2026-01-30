元同僚の男の75歳の父親の遺体を浜松市内の山中に遺棄した罪に問われているブラジル国籍の男の初公判が1月29日、静岡地方裁判所浜松支部で始まり、男は起訴内容を認めました。検察は男に拘禁刑2年を求刑しました。 【写真を見る】1月29日に初公判が開かれた地裁浜松支部の法廷と遺体を遺棄したとみられる山中 死体遺棄の罪に問われているのは、ブラジル国籍で埼玉県幸手市の露天商の男（42）です。 起訴状によりますと、男は202