安芸高田市では休耕田を利用したレンコンの収穫が行われています。 安芸高田市吉田町の休耕田を利用した畑では、色が白く「シャキシャキ」とした歯ごたえが特徴のレンコン「支那白花」を栽培しています。 泥の中で育てたレンコンの泥をポンプの水圧で飛ばす「水掘り栽培」と言われる方法で丁寧に収穫されていました。 レンコン農家 横田誠治さん「水の中は冷たいですが、毎年楽しみにしているお客様がいるのでしっかりと頑張っ