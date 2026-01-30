３０日午前１１時２５分ごろ、南区の金輪島で林野火災が発生しました。 消防によりますと目撃者から「キャンプ中に近くの木に燃え移った」と通報があったということです。 けが人の情報はまだわかっていません。 （※正午ごろの情報です）