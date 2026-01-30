2月8日に投開票される衆議院選挙に向け、立候補者の公約などが記された選挙公報が1月29日、静岡市駿河区で印刷、発送されました。 【動画】衆議院選挙の選挙公報150万部印刷 県内各地に発送「候補者の政策参考に投票に行ってもらいたい」＝静岡 印刷、発送されたのは、衆院選で静岡県内8つの選挙区から出馬した候補者と、比例代表などの公報です。 印刷の輪転機から次々と刷り出され、県の選挙管理委員会の担当者が不備がないか