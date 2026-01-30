昨年11月に大分市の佐賀関地区で発生した大規模火災をうけ、構造が似ている天草市の集落で自主防災訓練が行われました。天草市久玉町の明石地区は、道路が狭く住宅が密集していて、去年、大規模火災が発生した大分県の佐賀関地区と構造が似た集落です。消防の協力のもと行われた防災訓練には、地区の住民などおよそ20人が参加。火災発生時にどう行動するかを学び、消火器や消火栓を使った訓練を行いました。明石地区 明石タエ区長