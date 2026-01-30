NHKは30日、歌手の研ナオコ（72）が2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」で語りを務めることを発表した。研は謎に包まれた神出鬼没の占い師・真風（まじ）役として朝ドラ初出演することが発表されている。文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上