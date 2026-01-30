九州生乳販売農業協同組合連合会が、28日、JR熊本駅前で牛乳やパンなどの朝食セットを配布しました。九州生乳販売農業協同組合連合会では、牛乳と朝ごはんの大切さを広める「ゴクッとモーニング！ミルクプロジェクト」を実施していて、朝の忙しい時間でも朝食をとり、心と体の健康につなげてほしいと話しています。