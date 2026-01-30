【ワシントン＝坂本幸信】米ブルームバーグ通信は２９日、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名する準備を進めていると報じた。関係者の話として、ウォーシュ氏が２９日にホワイトハウスを訪問したと伝えた。トランプ氏は２９日、議長人事について報道陣の取材に対し、「明日の朝に発表する。素晴らしい人物を選んだ」と述べた。ウォーシュ氏は投資銀行で勤務後、ブ