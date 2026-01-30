ＮＨＫは３０日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストを発表し、歌手の研ナオコが「語り」を務めることが分かった。すでに、謎に包まれた神出鬼没の占い師・真風（まじ）役での出演も発表されており、２つ目の大役を担うことになった。「真風役として出演するだけでも驚いたのですが、今回『語り』という大役を担うことになりました。デビュー