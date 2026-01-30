１月３１日の東京４Ｒ・ダート１４００メートルでデビューするカワイクテゴメン（牝３歳、美浦・田中勝春厩舎、父オーストラリア）は、馬名の由来が「本馬の容姿より連想」。長い流星が額の中央にきれいに流れ、整った顔立ちで、馬名のインパクトもあって話題を集めそうだ。２８日の坂路ではカーリングホリデー（５歳１勝クラス）を追走して５５秒４―１３秒４で先着した。檜山助手は「調教では比較的、余裕があります。少しピ