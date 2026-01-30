将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で始まった。福間が１４分考えたところで正午となり、昼食休憩入り。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝は「上にぎり（赤だし付き、卵焼きなし）」、挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝は「小海老と揚げ餅のゆず風味うどん」（一期一麺）をオーダーした。西山の先勝