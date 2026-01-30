昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、おしゃれな私服を披露した。３０日までにインスタグラムを更新し、「お馴染（なじ）みのチェックストールとロングブーツで外に出るだけでテンションがあがります…！」と路上でのショットを投稿。「おしゃれ賢者、＠ｙｕｒｉ＿＿＿ｏｇａｗａに学ぶロングブーツコーデ」とブーツにショートパンツ、ニットを合わせ、「＃ワントーンコーデ＃ショートパン