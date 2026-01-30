「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」 4月18日＆19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』の第1弾出演者が発表された。今回発表されたのは、4月18日出演として、Kep1er、原因は自分にある。、19日の出演として、UVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順） と、今の音楽シーンを代表するア